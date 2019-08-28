المشدد 7 سنوات لربة منزل وآخرين بتهمة تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى حلوان

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل وأثنين آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بتجارة بالمواد المخدرة، فى حلوان.

البداية كانت أثناء بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النهضة تفيد بقيام " سعاد.أ" 34 سنة بالإتجار فى المواد المخدرة متخذه من دائرة القسم وكرا لها لترويج المواد المخدرة بين المواطنين، وبعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطها أثناء تواجدها فى منزلها، وبحوزتها كمية كبيرة بلغت كيلو جرام من مخدر الحشيش، و 300 قرص مخدر " ترامادول "، متخذه من منزلها وكرا لها لترويج المواد المخدرة، بمساعدة كلا من " فتحى.ع 30 سنه مسجل خطر، و " أحمد.س" 28 سنه مسجل خطر.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة، التى أحالتهم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات عليهم .