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المرصد السورى: طائرات تقصف منطقة قرب موقع عسكرى تركى بسوريا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:50 م
المرصد السورى: طائرات تقصف منطقة قرب موقع عسكرى تركى بسوريا الوضع فى سوريا - صورة أرشيفية
(رويترز)

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ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان ونشطاء محليون أن غارات جوية استهدفت اليوم الأربعاء، منطقة قريبة من موقع عسكرى تركى فى شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات الحكومية المدعومة من روسيا هجوما ضاريا على قوات المعارضة.

وأبلغ مصدر أمني تركي كبير رويترز بأن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة على بعد 500 متر تقريبا من موقع المراقبة التركي.

وقال المصدر "الصراع يدور على مقربة شديدة (من الموقع التركي) وهو عنيف. القوات السورية قصفت مواقع للمعارضة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الموقع التركي هو المستهدف، لكن المصدر قال إن الجنود الأتراك لم يصبوا بسوء.

 


سوريا

المرصد السورى

تركيا

الحكومة السورية

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