سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: 30 ألف و 700 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:12 م
الكهرباء: 30 ألف و 700 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم شركات الكهرباء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل وصلت له شبكة الكهرباء اليوم الأربعاء، هو 30 ألف و 700 ميجاوات.

 
وأوضح حمزة، فى بيان له مساء اليوم، أن حجم المتاح على الشبكة 47 ألف و 850 ميجا وات، واحتياطى 17 ألف و 70 ميجاوات.
 
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة، أعلنت فى وقت سابق عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".
 
فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.
 
 
 

وزاره الكهرباء

الكهرباء والطاقه

اسعار الكهرباء

احمال الكهرباء

تخفيف الاحمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ البحر الأحمر يناقش مستجدات مشروعات الكهرباء

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:47 م

المصرية لنقل الكهرباء توقع 3 عقود لتنفيذ الخط الكهربائى القصير - مرسى علم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:46 م

شاهد.. تقلبات جوية مفاجئة تؤدى لتحطم المنازل وانقطاع الكهرباء فى إسبانيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:40 م

الكهرباء تكشف سبب انقطاع التيار عن ورش السجاد بساقية أبو شعرة بالمنوفية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:40 م

الكهرباء تبحث مع الشركات المصنعة سرعة الانتهاء من العدادات الذكية ومسبقة الدفع

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة