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الكهرباء تكشف سبب انقطاع التيار عن ورش السجاد بساقية أبو شعرة بالمنوفية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:40 م
الكهرباء تكشف سبب انقطاع التيار عن ورش السجاد بساقية أبو شعرة بالمنوفية محطة كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد المهندس محمد عبدالحكيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن انقطاع التيار عن منطقة ورش ساقية أبو شعرة بالمنوفية خلال الفترة الماضية كان بسبب أعمال الصيانة على المغذى كاملا استعدادا لفصل الشتاء.

جاء ذلك ردا على شكوى غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، بتضرر نحو 600 ورشة تعمل بالسجاد بساقية ابو شعرة بمحافظة المنوفية من الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وقال رئيس شركة جنوب الدلتا، أن المنطقة تقع فى على مغذى ساقية أبو شعرة من لوحة توزيع سنتريس، لافتا إلى أنتهاء أعمال الصيانة على المغذى وأصبحت التغذية مستقرة تماما.


وتابع رئيس الشركة:"وفيما يتعلق بفصل التيار يوم الثلاثاء 27 أغسطس الجارى، فقد تم فصل التيار من محطة محولات أشمون عن المركز كاملا وعلى جميع المغذيات لعمل الصيانة فى المحطة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً".

وكان مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أكد فى بيان له أن عملية انقطاع الكهرباء بشكل متكرر فى اليوم الواحد يؤثر على العملية الإنتاجية لورش ساقية ابو شعرة، لافتا إلى أن القرية تتضمن 80٪ من صناعة السجاد اليدوى فى مصر.


وقال عمران، أن القرية تعانى خلال الفترة الحالية بانقطاع دائم فى الكهرباء وهو ما يؤثر سلبا فى آلية العمل والالتزام بالتعاقدات الخاصة بالمصنعين بالقرية.


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