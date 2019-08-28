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الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:17 م
الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه منير ثابت وأموال-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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وافق جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، على طلب التصالح المقدم من منير ثابت شقيق سوزان مبارك، بعد سداده مبلغ 45 مليون جنيه من مستحقات الدولة عليه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية استغلال النفوذ، والحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن منير ثابت تقدم فى نوفمبر 2016، بطلبات تصالح إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لتسوية قضيتين إحداهم برقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران، والقضية رقم 21 لسنة 2012 كسب غير مشروع والمتهم فيها باستغلال نفوذه وتضخم الثروة.

وتابعت المصادر، أن النيابة العامة فحصت طلب تصالحه، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد سداده المبالغ المطلوبة منه والمقدرة بـ150 مليون جنيه، وتم حفظ التحقيقات معه فى تلك القضية، مشيرة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع شكل لجنة فنية لفحص ثروة منير ثابت والتى انتهت إلى حصوله على مبلغ يقدر بنحو 45 مليون جنيه من أموال شركة الطيران.

وذكرت المصادر أن، منير ثابت سدد بالفعل المبلغ المطلوب منه فى حساب جهاز الكسب غير المشروع، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده.


الكسب غير المشروع

منير ثابت

شقيق سوزان مبارك

اتصالح مع منير ثابت

رفع التحفظ على اموال منير ثابت

اليوم السابع بلس

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