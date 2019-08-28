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القوى العاملة: فض إضراب 31 عاملا وصرف أجورهم عن أغسطس الجارى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:48 م
القوى العاملة: فض إضراب 31 عاملا وصرف أجورهم عن أغسطس الجارى اضراب عمال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من فض اعتصام 31 عاملا من 120 عاملا بشركة "أم اس سي" لنقل الحاويات، وذلك بعد أن تواصل مدير المديرية مع ممثل الشركة، وتم الاتفاق على منح  العمال العلاوة الاجتماعية. 

وكانت وزارة القوى العاملة أصدرت توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية مجدى سعد مسعد، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانونى، وتلقت الوزارة من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، وتنازلت الشركة عن طلباتها المقدمة فيما يتعلق بفصل 9 من العمال ، وتم صرف أجر شهر أغسطس الجارى لـ 31 عاملا ، كما تعهد العمال بعدم القيام بأى إضراب واعتصام مستقبلاً، وعلى أثر ذلك تم فض الإضراب.

وقدمت الوزارة الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودى.


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