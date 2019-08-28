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القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441هـ

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:31 م
القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441هـ الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.

 

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ مصطفى عبد الوهاب، وألقى الدكتور السعيد محمد على من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا تمسكًا بشريعة الله السمحة، واقتداءً بالرسول الكريم قولًا وعملًا وخلقًا.

 

وفى نهاية الاحتفال أكد اللواء السيد على الغالى، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالًا وتعظيمًا لمبادئها وأهدافها والمثل العليا.

 

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه، مقتدين فى ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم.

 

حضر اللقاء عددا من قادة القوات المسلحة.

 


القوات المسلحة

الجيش المصرى

احتفالية الهجرة

عام الهجرة

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