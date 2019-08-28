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القوات الشرعية اليمنية تسيطر على مطار عدن

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:33 م
القوات الشرعية اليمنية تسيطر على مطار عدن قوات الشرعية اليمنية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الشرعية سيطرت على مطار عدن وعلى طريق ساحل أبين المجاور.
 
ونقلت قناة (العربية الحدث) الاخبارية اليوم عن المصادر قولها إن قوات الشرعية دخلت أحياء المعلا والتواهى بعد سيطرتها على خور مكسر، مضيفا أن القوات الموالية للانتقالى انسحبت وتركت عتادها العسكرى. 
 
يأتى هذا فى وقت دعا فيه وزير الداخلية اليمني، القيادات العسكرية والأهالى للحفاظ على الممتلكات فى عدن، كما حذر من أى أعمال انتقامية.
 
كانت مصادر يمنية قد أفادت - فى وقت سابق - بأن القوات الشرعية سيطرت على مدينة (زنجبار) عاصمة أبين، ووصلت إلى أطراف عدن.
 

اليمن

الجيش اليمنى

القوات الشرعيه

مطار عدن

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