القبض على عاطل وزوجته بحوزتهما بندقية آلية وذخيرة بشبين القناطر

القليوبية-فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل وزوجته بحوزتهما بندقية آلية بخزينتها تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بضبط كل من :- "ع.ا"38 سنة، عاطل السابق اتهامه فى عدد 2 قضية "مشاجرة، حريق عمد "، وزوجته "د.م"42 سنة، ربه منزل، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل بخزينتها وعدد 8 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 880 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما والسلاح النارى لحماية تجارتهما غير المشروعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.