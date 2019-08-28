القبض على عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة فى الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد احمد الحجار رئيس مباحث ثان طنطا والنقيب احمد مهران معاون المباحث من ضبط "م. ا. ح.ع" 40 سنة عاطل ومقيم قحافة ثان طنطا وبحوزته 20 قطع حشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، " ا. ج. ح. ع. ا" و شهرته عمرو جمعه 32 سنة عاطل ومقيم قحافة ثان طنطا وبحوزته 21 قطع حشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول.

تم نقل المتهمين لديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بكل واقعه واخطار النيابة للتحقيق.