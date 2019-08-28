القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد – محمد أبو عوض

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى ضبط شخصين كونا تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا بأنه أثناء مرور قوة امنية من مباحث قسم شرطة البساتين، وتمكنوا من ضبط كلًا من "م.ر. إ"، 37 سنة، سائق والسابق اتهامه فى القضية رقم 16175 لسنة 2018م الساحل " سرقة سيارة، أ ع، 28 سنة، فرارجى، أثناء استقلالهما السيارة رقم ل س ق 372 ماركة جيب رانجلر حمراء × بيج اللون موديل 1991م " ولا يحملا ثمة تراخيص" وعثر بحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، 7 مفاتيح لسيارات مصطنعة.

وبمناقشتهما عن مصدر السيارة، اعترفا بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضافا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، أمكن التوصل إلى مالك السيارة وتبين انه "أيمن.م.ع"، 55 سنة، تاجر وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، بذات الأسلوب باستخدام المفاتيح المصبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة وباستدعاء المجنى عليهما تعرف الأول على السيارة. واتهماهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.