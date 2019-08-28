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القبض على تشكيل عصابى بعد سرقتهم 4 منازل فى السلام

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:09 م
القبض على تشكيل عصابى بعد سرقتهم 4 منازل فى السلام حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 اشخاص بعد سرقتهم 4 منازل بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها أن كل من "ك،. ع. ع"،18 سنة عامل خردة، و" ب. ع. ر"، 17 سنة، عامل خردة و،" م. س. ع"، 16 سنة،عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب ).

 

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات،. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.

 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 


جريمة سرقة

تشكيل عصابى

مباحث القاهرة

سرقة بالسلام

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