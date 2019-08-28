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القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:30 ص
القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل ذوى الإعاقة - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، نصًا صريحًا حول حق من حقوق ذوى القدرات الخاصة، فيما يخص دمجهم فى المنظومة التعليمية، وتأهيل المدارس لتحقيق الهدف المنشود، وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بالدمج:
 

تنص المادة على:

"تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها".


الأشخاص ذوى الإعاقة

دمج ذوى الإعاقة فى المنظومة التعليمية

قانون ذوى الإعاقة

حقوق ذوى الإعاقة

اخبار

اليوم السابع بلس

التعليم

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