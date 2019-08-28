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"القابضة للمطارات" تحقق طفرة كبيرة في الإيرادات .. ومبنى جديد بمطار سفنكس

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:49 م
"القابضة للمطارات" تحقق طفرة كبيرة في الإيرادات .. ومبنى جديد بمطار سفنكس الطيار احمد جنينه رئيس الشركة القابضة للمطارات
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت وزارة الطيران المدنى تحقيق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينة، والشركات التابعة لها ، طفرة متميزة فى الإيرادات والعوائد التى لم تشهدها الشركة من قبل وذلك خلال العام المالى 2018/2019 ، فاقت كل الأرقام التى تم تحقيقها خلال السنوات الماضية ، نتيجة الجهود والخطة التى تم وضعها لتحديث المطارات والخدمات المقدمة إلى الركاب بالإضافة لزيادة حركة السفر والوصول داخل مختلف المطارات .

 

وقال الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية نسعى لاستكمال خطة التطوير الشاملة التى وضعتها وزارة الطيران المدنى من إنشاء مطارات جديدة وتطوير ورفع كفاءة جميع المطارات ، مؤكداً أن الشركة تقوم الان بالانتهاء من المشروعات الحالية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للركاب وتنويع الأنشطة بالمطارات لتعظيم العائد وترشيد النفقات والاهتمام بتقديم كافة التسهيلات وتحقيق الرفاهية للمسافرين عبر المطارات ، والتى نسعى أن تنافس أكبر المطارات حول العالم

 

واضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن الشركة تعكف حاليا على تنفيذ خطة وزارة الطيران المدنى بإنشاء مبنى جديد فى مطار سفنكس لاستيعاب مليون راكب سنويا ، بهدف تشغيل المطار بطاقة اعلى من المتاحة حاليا لاستقبال حركة سياحية كبيرة ، وكذلك استقبال شركات الطيران من مختلف دول العالم خاصة بعد افتتاح المتحف الكبير المجاور للمطار والذى سوف يشهد حركة سياح كبيرة. 

 


القابضة للمطارات

وزارة الطيران

حركة السياحة

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