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العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا فى أرقام.. استثمار بـ 22.4 مليار دولار

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:32 ص
العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا فى أرقام.. استثمار بـ 22.4 مليار دولار أمريكا
كتب عبد الحليم سالم

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تعد مصر شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، وهذا انعكس على العلاقات الاقتصادية تعرف عليها .


 

س: ما حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى مصر؟
 

تبلغ الاستثمارات نحو 22.4 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017-2018 ممثلة فى 1576 شركة.


 

س: وما أبرز مجالات عمل تلك الشركات؟
 

وفق بيانات وزارة الاستثمار فتعمل 42 شركة فى مجال النفط والغاز، ووتعمل 686 شركة فى قطاع الخدمات، وتعمل 41 شركة فى المجال المالى، وفى مجال التصنيع تعمل 327 شركة، كما تعمل 124 شركة فى قطاع الإنشاءات، وتعمل 226 شركة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

فيما تعمل 80 شركة فى السياحة وأخيرا فى مجال الزراعة تعمل 50 شركة.


 

س: وما حجم التبادل التجارى وقيمة الصادرات بين البلدين؟
 

ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 34% ليصل إلى 7.5 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ5.6 مليار دولار عام 2017، كما ارتفعت كذلك الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأمريكية بنسبة 14.8% لتصل إلى 1.658 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ 1.44 مليار دولار عام 2017.


 

س: كم تبلغ المعونة الاقتصادية لمصر؟
 

كانت المعونات المقدمة لمصر تبلغ نحو 815 مليون دولار وانخفضت تدريجيا بصورة سنوية وتبلغ حاليا 75 مليون دولار.

س: منذ متى بدات المعونة الـمريكية لمصر وكم حجمها حتى الان؟
 

بدأت بعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ومنذ عام 1978 حتى الآن بلغت المعونات 30 مليار دولار منها 600 مليار دولار منذ عام 2014 حتى الآن.


 

س: وفى أى مجالات تم إنفاق كل تلك الأموال؟
 

تم إنفاقها فى مشروعات اقتاصدية وتنموية متنوعة فى مختلف المجالات أبرزها الصحة وتعمير الصحراء والمرأة والتعليم والتعليم العالى والمرافق والبنية الأساسية .


العلاقات المصرية الامريكية

العلاقات الاقتصادية بين مصر وامريكا

الاستثمارات الامريكية فى مصر

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