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"العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع شركة صينية لإنتاج الكابلات الكهربائية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:16 م
"العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع شركة صينية لإنتاج الكابلات الكهربائية رئيس الهيئة العربية للتصنيع يجتمع مع مجموعة "هينج تونج" الصينية العالمية
كتب زكى القاضى

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أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى لأنظمة كابلات الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الخبرات العالمية.

 

جاء هذا خلال المباحثات مع مجموعة "هينج تونج" الصينية العالمية، فى إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى ودعم مشروعات التنمية الشاملة.

 

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة الكابلات الكهربائية وفقا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الصينية، لتلبية احتياجات السوق المحلى والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لأفريقيا.

 

وأضاف أن كابلات الكهرباء تشمل كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالى والكابلات البحرية ودراسة فتح آفاق للتعاون فى مجال كابلات الألياف الضوئية لنظم الاتصالات وكابلات الطاقة المتجددة وخطوط اتصالات السكك الحديدية، مشيرا لأهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة لتلبية الطلب المتزايد من الكابلات الكهربائية.

 

وشدد "التراس" على أهمية مشاركة الهيئة فى تعميق التصنيع المحلى وإقامة صناعة وطنية لكابلات الطاقة الكهربائية، فى إطار خطة الدولة القومية لإحلال وتجديد شبكة الكابلات الكهربائية والاتصالات بكافة القطاعات والمنشآت وتأسيس شبكات حديثة متطورة لخدمة المدن الذكية الجديدة.

 

من جانبهم أشاد مسئولى مجموعة "هينج تونج" بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وعلاقتها المتميزة مع الشركات الصينية، والتزامها الدقة، وهو الأمر الذى يشجع إلى عقد المزيد من الاستثمارات مع الهيئة.


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