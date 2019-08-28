العدل تصدر 4 قرارات بالموافقة على إنشاء فرع دعوى تأديبية و3 نيابة إدارية جديدة

كتب عبد الله محمود

أصدر وزير العدل عدد من القرارات، التى حملت أرقام ٦١٣١ ، ٦١٣٢ ، ٦١٣٣ ، ٦١٣٤ لعام ٢٠١٩، والتى تضمنت إنشاء واستحداث فرع دعوى تأديبية، و 3 نيابات إدارية جديدة، على النحو التالى:

١) إنشاء فرع دعوى تأديبية لمستوى الإدارة العليا يختص بدوائر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عدا الإسكندرية ويكون مقره مدينة السادس من أكتوبر.

٢) إنشاء نيابة العبور الإدارية ويكون مقرها مدينة العبور.

٣) إنشاء نيابة أشمون القسم الثاني ويكون مقرها مدينة أشمون.

٤) إنشاء نيابة المنشأة ويكون مقرها مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج.

كما تضمنت القرارات تعديل اختصاصات فرع الدعوى القسم الأول ونيابات شبرا الخيمه القسم الأول والثالث، ونيابة أشمون القسم الأول ونيابة جرجا على النحو الموضح تفصيلاً بالقرارات المرفقة.

جاء ذلك إيماءً لموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى - رئيس الهيئة بجلسة ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ ،

وفي ضوء الاهتمام البالغ بتحقيق العدالة الناجزة والتخفيف على المواطنين وسهولة الوصول والتواصل مع النيابة الإدارية بما ينعكس على حسن أداءها لرسالتها السامية فى تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون .