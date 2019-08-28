الصين ترفض محاولات أمريكية لتشويه صورة التعاون فى إطار "الحزام والطريق"

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أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن معارضتها الشديدة لمحاولة بعض المسئولين فى الولايات المتحدة "تشويه صورة التعاون فى إطار مبادرة (الحزام والطريق)، وزرع الفتنة بين الصين والدول الأخرى".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، تعليقا على انتقادات مستشار الأمن القومى الأمريكى "جون بولتون" للمبادرة خلال زيارته إلى أوكرانيا - إن الصين تتعاون مع أكثر من 160 دولة ومنظمة دولية بما فى ذلك أوكرانيا لبناء "الحزام الطريق"، وتلتزم دائما بمبدأ "التشاور والبناء المشترك والتمتع المشترك"، حيث تتحقق باستمرار نتائج مربحة للجميع.

وأضاف شوانغ، أن التعاون فى إطار مبادرة "الحزام والطريق" يختلف عن فكرة "أمريكا أولا" التى يتبعها بعض المسئولين فى الولايات المتحدة.