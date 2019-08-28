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الصين ترفض استقبال سفينة حربية أمريكية وسط توتر الأجواء

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:50 ص
الصين ترفض استقبال سفينة حربية أمريكية وسط توتر الأجواء الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

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قال مسئول دفاعى أمريكى لرويترز، إن الصين رفضت طلبا بزيارة سفينة حربية أمريكية لميناء تشينجداو خلال الأيام الأخيرة، وذلك فى وقت يشهد توترا فى العلاقات بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وهذه المرة الثانية على الأقل التى ترفض فيها الصين طلبا من الولايات المتحدة هذا الشهر بعدما رفضت طلبها بزيارة سفينتين حربيتين لهونج كونج، مع تفاقم الأزمة السياسية فى المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المسئول الدفاعى، الذى تحدث أمس الثلاثاء شريطة عدم نشر اسمه، إنه كان من المفترض أن تزور المدمرة البحرية الميناء يوم الأحد لكن الصين رفضت الطلب قبل ذلك.

وأضاف أن السفن الحربية الأمريكية تزور الصين من حين لآخر وكانت أحدث زيارة في 2017. وكانت آخر سفينة حربية أمريكية تزور ميناء تشينجداو هى المدمرة بنفولد عام 2016.

وردا على سؤال بشأن سبب رفض الطلب الأمريكى، قال المسئول الدفاعى إن هذا السؤال يجب توجيهه إلى بكين.

وقال جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية في بكين إنه ليس على دراية بالموقف وأحال الأسئلة إلى الجيش.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.

وأضرت الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر في العالم بالنمو العالمي وأثارت مخاوف بالأسواق من أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى الركود.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنعش الآمال يوم الاثنين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قد يسهم في تهدئة حرب الرسوم الجمركية بين البلدين.

 


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