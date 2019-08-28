السيطرة على حريق بجرار قطار فى محطة الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية من السيطرة على حريق شب فى جرار القطار رقم 598 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى بورسعيد وإنقاذ محطة قطار الإسماعيلية من كارثة.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى جرار أحد القطارات بمحطة قطار الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق حيث تبين اشتعال النيران فى جرار القطار رقم 598 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى بورسعيد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد خالد كمال من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى سيارات القطار أو المحطة.

وقال مصدر بمحطة قطار الإسماعيلية، إنه تمت السيطرة على الحريق الذى نشب بجرار القطار 598 وحركة القطارات تعمل بانتظام.

وأضاف أنه لا توجد اى خسائر بشرية أو إصابات بين ركاب القطار.