السيسى بقمة التيكاد: التحديات تحتم علينا تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة

كتب ـ محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يدرك حجم التحديات التي لازالت تواجه دولنا وتؤثر على شراكتنا، فى ظل مناخ دولى تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن التوقعات المتشائمة بتراجع النمو العالمى، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة خاصةً بين الشباب، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ.

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية بقمة تيكاد المقامة فى اليان: "ما يعصف بالعالم من نزعات التطرف وموجات الإرهاب، بما يُفاقم من التحديات التي تواجه الدولة الوطنية، في وقت تتزايد فيه تطلعات الشعوب، وتغلُب عليه نُدرة الموارد وسوء التوزيع، حيث تحتم علينا تلك الظروف تعزيز تعاوننا على مختلف الأصعدة التنموية".