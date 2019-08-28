السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه سيجرى الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحطة مصر برمسيس نهاية الشهر المقبل، لافتة إلى تكلفة تنفيذها تصل إلى 255 مليون جنيه.



وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بنسبة 98%، كما تم تنفيذ الأعمال التكميلية والإضافية تم إضافتها بنسبة 90%، حيث مخطط الانتهاء من الأعمال بالكامل نهاية سبتمبر المقبل.