سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:00 ص
السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل محطة مصر
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه سيجرى الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحطة مصر برمسيس نهاية الشهر المقبل، لافتة إلى تكلفة تنفيذها تصل إلى 255 مليون جنيه.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بنسبة 98%، كما تم تنفيذ الأعمال التكميلية والإضافية تم إضافتها بنسبة 90%، حيث مخطط الانتهاء من الأعمال بالكامل نهاية سبتمبر المقبل.


محطة مصر

تطوير محطة السكة الحديد

السكة الحديد

تطوير محطة مصر

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"فرص عمل مضمونة 100%".. "النقل" تتعهد بتعين خريجى معهد تكنولوجيا السكك الحديدية.. المعهد الفنى يسد احتياجات السكة الحديد من الفنيين.. الوزارة تطلب مزيدا من طلاب "علمى رياضة" وتخصصات الكهرباء والميكانيكا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:00 ص

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:00 ص

السكة الحديد تعدل مواعيد قطارات خط "القاهرة ـ منوف ـ طنطا" بداية سبتمبر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:42 م

المحكمة الاقتصادية تلزم السكة الحديد بدفع 1.1 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

البترول:إنتاج حقل "ظهر" يتخطى الـ3 مليار قدم مكعب غاز يوميا نهاية العام الجارى

البترول:إنتاج حقل "ظهر" يتخطى الـ3 مليار قدم مكعب غاز يوميا نهاية العام الجارى

السيسى يطالب بقمة التيكاد مؤسسات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار فى أفريقيا

السيسى يطالب بقمة التيكاد مؤسسات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار فى أفريقيا

السيسى فى افتتاح قمة التيكاد: أراضى أفريقيا غنية بالثروات والفرص

السيسى فى افتتاح قمة التيكاد: أراضى أفريقيا غنية بالثروات والفرص

السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل

السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل

الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام المقاصة منذ 507 أيام

الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام المقاصة منذ 507 أيام

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق

متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة