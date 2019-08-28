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الزراعة تطالب الفائزين فى مزادات سيناء الحضور لاستلام أراضيهم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:28 ص
الزراعة تطالب الفائزين فى مزادات سيناء الحضور لاستلام أراضيهم وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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طالب  اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى، للهيئة العامة لمشروعات  التعمير والتنمية الزراعية، التابعة  لوزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى، المواطنين الراسى عليهم مزادات شمال سيناء"بئر العبد، رابعة، سهل الطينة " والحاصلون على الموافقات الأمنية سرعة الحضور لاستلام أراضيهم، فى موعد أقصاه 30/9/2019.

وأكد رئيس هيئة التعمير، أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا أنه يتم  التوجه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى موعد أقصاه 30/10/2019 للتوقيع على العقود الابتدائية ثم الذهاب إلى قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، لإنشاء روابط مستخدمى المياه على المآخذ.

 


التنمية الزراعية

اراضى سيناء

الموارد المائية

مشروعات التعمير

بئر العبد

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