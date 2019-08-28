سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تراجع حصص الأسمدة الموردة من الشركات استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:50 م
الزراعة تراجع حصص الأسمدة الموردة من الشركات استعدادا للموسم الجديد أسمدة زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع لخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، اجتماعاتها الأسبوعية مع شركات إنتاج الأسمدة  لمرجعة حصتها الصيفية الموردة للوزارة الزراعة، وإلزامها بتوريد باقى حصتها، استعداد  للاتفاق على المقررات الجديد للموسم الجديد.

من جانبه قال الدكتور عباس  الشناوى، رئيس قطاع  الخدمات والمتابعة  الزراعية، لـ " اليوم السابع "،  إن هناك  اجتماعات أسبوعية  مع  جميع الشركات المنتجة  للأسمدة  لمراجعة حصتها الموردة  من  المقررات الصيفى والمتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين   لتوريد باقى حصتها .

 وأضاف  رئيس الخدمات  الزراعية، أنه جار استكمال حصص الأسمدة للزراعات الصيفية  من قبل الشركات المنتجة  الملتزمة بالتوريد  حاليا، حتى اكتمال النصاب  لكل محصول  منزرع حسب الحصص المقررة، موضحا أن معظم المحاصيل الصيفية دخلت الآن مرحلة ما قبل النضج، وطرد السنابل ،مؤكدا أن هناك تكليفات  للإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بمتابعة صرف الأسمدة.

 


الأسمدة الصيفية

الزراعات الصيفية

شركات الأسمدة

الخدمات الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط طن و750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بزفتى

الأحد، 14 يوليه 2019 02:06 م

ضبط 2 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمحلة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:32 م

ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالفيوم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:25 م

صور.. ضبط 180 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 17 مايو 2019 04:11 م

96% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم غش الأسمدة الزراعية

الإثنين، 06 مايو 2019 07:08 ص

فيديو..لحظة ضبط 1303 طن أسمدة زراعية مغشوشة

الإثنين، 08 أبريل 2019 06:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة