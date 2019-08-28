الرى تُكرم 220 متفوقاً بالثانوية العامة والجامعات من أبناء العاملين بالوزارة

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الرى احتفالها السنوى الثانى لتكريم المتفوقين من أبناء العاملين بالوزارة بالمرحلة الثانوية وخريجى الجامعات المصرية، الذين بلغ عددهم 220 مكرماً هذا العام.



وتواصلت فاعليات التكريم لأبناء العاملين على مستوى قطاعى الموارد المائية بالوجيهن القبلى والبحرى، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان، فضلا عن قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء والمياه الجوفية بجنوب سيناء.



ويأتى حفل التكريم إيمانا وعرفانا من الوزارة بجهود أبنائها العاملين من المهندسين والفنيين والإداريين في خدمة الوزارة والإرتقاء بمنظومة الأداء، وتعزيز جهود وزارة الموارد المائية والرى نحو نشر الوعى المائى لدى طلبة وطالبات المدارس والجامعات، وترسيخ ثقافة الترشيد، والحفاظ على قطرة المياه وتعظيم العائد منها ، وحمايتها من كافة أشكال الهدر والتلوث.



يذكر أن حفل التكريم يهدف إلى توعية مختلف فئات المجتمع وخاصة طلبة المدارس والجامعات المصرية ، بالتحديات التي تواجه الموارد المائية على المستوى القومي، فضلاً عن استقطاب كافة الجهود على مختلف الأصعدة بالدولة للقيام بأداء رسالتها فى تناول القضايا المتعلقة بالمياه، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية، فى ضوء تعاون وزارة الموارد المائية والري مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات والمنابرالإعلامية بالدولة، من أجل مشاركة فاعلة لجيل الشباب في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على ثروتنا المائية المحدودة للوفاء بمتطلبات كافة القطاعات المعنية وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.







