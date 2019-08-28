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الرقابة المالية توافق على دعوة مساهمي "أدون للاستثمارات المالية" لزيادة رأسمالها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:33 م
الرقابة المالية توافق على دعوة مساهمي "أدون للاستثمارات المالية" لزيادة رأسمالها الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة أدون للاستثمارات المالية، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 124.400 مليون جنيه إلى 248.800 مليون جنيه بزيادة قدرها 124.400 مليون جنيه لعدد 49.760 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.
 
وقالت إدارة البورصة، فى بيان اليوم الأربعاء، إن صاحب الحق فى الاكتتاب هم المساهمين القدامى بشركة أدون للاستثمارات المالية، حاملى ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 12 سبتمبر، لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
 
 

الرقابة المالية

ادون للاستثمارات المالية

اخبار البورصة

الاكتتاب

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