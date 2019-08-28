الرئيس السيسى يوجه الشكر "لجايكا" اليابانية على مساعداتها لمصر فى المشروعات التنموية

أ ش أ

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الشكر لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (چايكا) شينيتشى كيتاوكا على المساعدات التى قدمتها لمصر فى إطار المشروعات التنموية التى قامت بتنفيذها فى العديد من المجالات.

وعبر الرئيس السيسى، خلال لقائه مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (چايكا) فى مدينة يوكوهاما، على هامش انعقاد مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد 7) - عن التطلع للتعاون مع (جايكا) من أجل الانتهاء من المزيد من المشروعات فى مصر، لا سيما مشروعات الطاقة والنقل والمواصلات وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروع المتحف المصرى الكبير، وذلك على النحو الذى يلبى طموحات الشعب المصرى نحو تحقيق التقدم والازدهار، ومن خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية المشهود لها بالكفاءة والدقة، والتى نجحت فى تقديم نموذج حضارى للتحديث والرقى مع الحفاظ على القيم والتقاليد العريقة والانضباط والدقة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكداً المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما (جايكا) لدى مصر على المستويين الرسمى والشعبي؛ لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة.

من جانبه، استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكالة اليابانية فى مصر من مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، والذى يأتى تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين.

وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس نوه بتوافر العديد من مجالات التعاون الأخرى بين الجانبين، خاصةً فى مجال التعليم الأساسى والعالي، حيث أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم اليابانى وتطبيقه فى المدارس المصرية، فى ضوء تركيز هذا النظام على الجانب الأخلاقى وتنمية العمل الجماعي.

وأشار المتحدث إلى أنه تم - خلال اللقاء - استعراض أوجه التعاون الثنائى مع الجانب اليابانى من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أوضح الرئيس تطلع مصر لتكرار هذا النموذج من التعاون.

ولفت المتحدث الرسمى إلى أن رئيس الجايكا أشاد بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن محورية الدور المصرى فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، معرباً فى هذا الإطار عن استعداد الجايكا لتعظيم التعاون مع الحكومة المصرية فى مختلف المجالات التى من شأنها أن تصب فى صالح العملية التنموية الجارية فى مصر.