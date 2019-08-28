الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان يتفقدان الجناح المصرى بمعرض "جيترو" بيوكوهاما

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى برفقة رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، الجناح المصرى بمعرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو)، وذلك على هامش رئاستهما المشتركة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذى بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية ويستمر حتى الثلاثين من أغسطس الجاري.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الجناح المصرى تضمن عروضا تعريفية، وكتيبات لشرح الفرص الاستثمارية بمصر، مشيرا إلى أن الزعيمان السيسى وآبى تفقدا كذلك باقى أجنحة المعرض خلال جولتهما.