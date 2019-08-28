سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"الدفاع الروسية": رصد 57 انتهاكا للهدنة فى سوريا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:49 ص
"الدفاع الروسية": رصد 57 انتهاكا للهدنة فى سوريا الجيش الروسى فى سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، منها 11 فى حلب و1 فى وإدلب 10 فى اللاذقية و2 فى حماه. 
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن الجانب التركى فى لجنة الهدنة رصد هو الآخر 33 انتهاكا، منها 30 في إدلب و2 فى اللاذقية و1 فى حماه.
وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ أى عمليات إنسانية خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن مركز المصالحة الروسي نفذ إجمالا 2192 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3559.25 طن.


سوريا

الجيش الروسى

الهدنة فى سوريا

لجنة الهدنة الروسية التركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بسام راضى: يوجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: يوجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة