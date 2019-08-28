الحكومة توافق على 17 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية لعدد 17 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز واستغلالهما، والتى تنصُ على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات الأجنبية، بعدد من المناطق، تشمل: شمال بنى سويف، وغرب الفيوم، وجنوب شرق سيوة، وشمال غرب الأمل بخليج السويس، ومناطق غرب الفيوم وجنوب شرق حورس وجنوب أبو سنان وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، وشمال شرق العامرية البحرية، وشرق دمنهور الأرضية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية الاستمرار فى طرح المزايدات والفرص الاستثمارية فى هذا القطاع، بما يسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية، ويشجع الاستثمارات الخارجية فى هذا القطاع المهم.