الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة تعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:29 م رئيس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2019. باقى المحكوم عليهم مجلس الوزراء مصطفى مدبولى اخبار مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:45 ص لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية الخميس، 22 أغسطس 2019 04:58 م فى كلمته نيابة عن الرئيس بمراسم توقيع الوثيقة الدستورية السودانية.. مصطفى مدبولى: مصر دائمًا سندٌ لأشقائها بالسودان.. وستظل داعمة لآمالهم مؤيدة لاستقرارهم حريصة على حاضرهم ومساندة لمستقبلهم السبت، 17 أغسطس 2019 04:42 م مصطفى مدبولى: العلاقات بين مصر والسودان ستشهد طفرة غير مسبوقة السبت، 17 أغسطس 2019 03:06 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع 50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم "الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن "فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها 94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المزيد من Trending Plus
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