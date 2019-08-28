الحكومة تعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.