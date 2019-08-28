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الحكومة تستعرض تقريرا حول أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:31 م
الحكومة تستعرض تقريرا حول أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تقريرا بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.

كما تمت إحاطة المجلس بتقرير بشأن أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019، بما يتضمن مساهمات الصندوق في  تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت التي تتولى تدريب العاملين لديها، إما بمراكز التدريب الخاصة بها، أو من خلال استقدام بعض الخبراء الأجانب أو المحليين لتدريب العاملين بها، أو إيفاد العاملين لديها في بعثات تدريبية خارجية أو داخلية.

 

 

 
 
 

 


اعانات الطوارئ

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مصطفى مدبولى

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