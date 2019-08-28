الجيش اليمنى يسيطر على مدينة زنجبار

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أعلن وزير الإعلام اليمنى معمر الاريانى سيطرة الجيش اليمنى على مدينة (زنجبار) العاصمة الإدارية لمحافظة أبين جنوب البلاد.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن وزير الإعلام اليمني قوله إن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستكملون سيطرتهم على جميع مديريات محافظة أبين بعد استعادتهم مدينة زنجبار.

وأكد أن الحكومة اليمنية ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار في كافة المحافظات المحررة، وحشد كافة الطاقات والجهود الوطنية لحسم المعركة الرئيسية والمصيرية التي يخوضها اليمنيون مع المليشيا الحوثية، وذلك بدعم وإسناد من التحالف العربي.

من جهتها، قالت مصادر اليمنية إن قوات الشرعية دخلت زنجبار عاصمة أبين، وأنها في طريقها إلى عدن.

جدير بالذكر أن مدينة زنجبار تبعد عن عدن العاصمة المؤقتة حوالى 60 كلم.