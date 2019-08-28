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الجيش اليمنى يستكمل تأمين مواقع استراتيجية بعد تحريرها شمال صعدة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:00 ص
الجيش اليمنى يستكمل تأمين مواقع استراتيجية بعد تحريرها شمال صعدة الجيش اليمنى
أ ش أ

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استكملت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية،أمس الثلاثاء تمشيط وتأمين المناطق والمواقع الاستراتيجية التى حررتها مؤخرا فى مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لمليشيا الحوثى الانقلابية أقصى شمالى البلاد.

 

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصدر عسكرى قوله إن قوات الجيش استكملت تمشيط وتأمين سلسلة جبال عار ووادى عار وجبال القصوص فى جبهة النقعة بمديرية الصفراء، فيما تواصل الفرق الهندسية انتزاع الألغام التى زرعتها المليشيا الانقلابية قبل دحرها منها خلال الأيام الماضية.


وأوضح المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطنى مسنودة بتحالف دعم الشرعية، شنت هجوما واسعا خلال اليومين الماضيين تمكنت خلاله من استعادة جبال القصوص وسلسلة جبال عار ووادى عار من سيطرة الميليشيات الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.


ويخوض الجيش اليمنى، مدعوما من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة فى أكثر من 8 محاور قتالية فى معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.


الجيش اليمنى

صعدة

اليمن

تحالف دعم الشرعية

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