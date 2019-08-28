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الجيش اللبنانى يتقدم بشكوى ضد جيش الاحتلال

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:45 م
الجيش اللبنانى يتقدم بشكوى ضد جيش الاحتلال الجيش اللبنانى -أرشيفية
وكالات

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تقدم الجيش اللبنانى، اليوم بشكوى لدى اليونيفيل ضد جيش الاحتلال الإسرائيلى، على خلفية سقوط 4 قنابل مضيئة عند الطرف الغربى لبلدة شبعا إلى الشمال من الخط الحدودى الفاصل في محور بركة النقار، عادًا ما حصل انتهاكا بريا غير مسوغ.

ووفقا لما نُشر على وكالة الأنباء السعودية، من جهة أخرى، توجهت إلى محور بركة النقار لجنة مشتركة من الجيش اللبنانى واليونيفل حيث أعدت تقريرًا مفصلًا حول الحادثة، مشيرةً إلى أن القنابل المضيئة سقطت شمال الخط الحدودى لمسافة تراوحت بين ال400 و 800م.


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جيش الاحتلال

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شكوى لبنانيه

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