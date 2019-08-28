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الجفاف ممكن يوقع شعرك.. اعرف إزاى تحميه من خلال 3 نصائح

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:00 ص
الجفاف ممكن يوقع شعرك.. اعرف إزاى تحميه من خلال 3 نصائح تساقط الشعر بسبب الجفاف - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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للجفاف تأثير كبير على الجسم، حيث إن الترطيب مفتاح الصحة العامة للبشرة والشعر، ويحدث الجفاف وفقا لتقرير موقع "onhealth" بسبب عدم كفاية تناول السوائل، وقد تساعد بعض عوامل أخرى فى حدوث الجفاف مثل ممارسة النشاط البدنى أو اتباع نظام غذائى أو الطقس الحار.

ويتعرض الأشخاص الذين لا يشربون الكثير من الماء أو السوائل لخطر أكبر مثل كبار السن، إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر أو شخص يعانى من إدمان الكحول.

كمية الماء التى تصل إلى جذر الشعر عندما تقل ويعانى الشخص من الجفاف تكون ضئيلة للغاية، حيث يحاول الجسم توفير المزيد من الماء لأجزاء حيوية من الجسم مثل الدماغ والقلب، هذا يؤدى إلى تساقط الشعر بشكل مفرط، حيث يموت الشعر من العطش، وفى النهاية سوف يتباطأ نمو الشعر لأن الجذور ليست رطبة بما يكفى لتحفيز نمو الشعر الجديد، مما يؤدى إلى الجفاف.

فى المتوسط​​، نفقد كل يوم كمية من الماء، وإذا لم يتم تجديد فقدان الماء قد يؤدى إلى الجفاف، يحتاج الشخص إلى تناول كمية يومية من 2-3 لترات من الماء لأنه المصدر الرئيسى للطاقة لخلايا الشعر للحث على نمو شعر جديد، كما أنه يساعد على الابتعاد عن الملوثات التى تسبب تساقط الشعر.

 

تساقط الشعر
تساقط الشعر

 

نصائح لحماية الشعر من التساقط بسبب الجفاف

ستساعدك هذه النصائح على منع تساقط الشعر الناجم عن الجفاف:

تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمياه

يتكون الجسم من 60٪ من المياه، وبالتالى من الضرورى الحفاظ على رطوبة الجسم الصحى، تشمل هذه الأطعمة الشمام، البطيخ، البرتقال، العنب، الفراولة، الخوخ، الطماطم.

الحفاظ على زجاجة من الماء فى متناول يديك

لقد ثبت أنه كلما كان لدينا زجاجة مياه، فأننا نميل إلى شرب الماء أكثر من مرة، لذا احرص دائمًا على الحفاظ على لتر واحد على الأقل من المياه بالقرب منك، لشربها على فترات منتظمة.

استخدام تطبيقات اللياقة البدنية

من الصعب الحفاظ على مسار استهلاكنا للمياه يوميًا، التكنولوجيا جعلت حياتنا أسهل حيث أصبح يتوفر تطبيقات للصحة واللياقة يمكن تثبيتها على هواتفنا المحمولة، تساعدنا فى مراقبة استهلاكنا للمياه عن طريق قياس كل مرة نستهلك فيها الماء وترسل لنا أيضًا رسائل تذكير لشرب الماء أكثر من مرة.

 


جفاف الشعر

الجفاف

فقدان السوائل

اللياقة البدنية

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