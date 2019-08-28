سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو..

التنمية المحلية: رخص مؤقتة للمشروعات الصغيرة للشباب ببرنامج "مشروعك"

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:33 م
التنمية المحلية: رخص مؤقتة للمشروعات الصغيرة للشباب ببرنامج "مشروعك" الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، لا تكتفى بتقديم القروض الميسرة لمساعدة الشباب فى بدء مشروعاتهم الصغيرة، وإنما يتم تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على القرض.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المشروع يساعد للشباب المقبل على إنشاء مشروع خاص فى استخراج الرخصة المؤقتة للمشروع لحين استكمال واستيفاء الشروط من الجهات المعنية فى المحافظات، وذلك فى إطار دعم الشباب ومساعدتهم على سرعة إنجاز مشروعاتهم الصغيرة.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن إجمالى حجم القروض التى وفرها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالمحافظات بلغ 11.2 مليار جنيه مولت أكثر من 127 ألف مشروع متنوع لشباب الخرجين بمدن ومراكز محافظات الجمهورية، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وفي إطار تنفيذ مبادرة البنك المركزى.

وأكدت الوزارة أن مشروعك يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5% بما يعمل على توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات.


التنميه المحليه

مشروعك

صندوق التنميه المحليه

قرض مشروع

قروض التنميه المحليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة