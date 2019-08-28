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التنمية الصناعية: توصيل المرافق لـ11 قطعة أرض فى مناطق صناعية ببنى سويف

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:00 ص
التنمية الصناعية: توصيل المرافق لـ11 قطعة أرض فى مناطق صناعية ببنى سويف مجدى غازى رئيس التنمية الصناعية
كتب – إسلام سعيد

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كشف المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه جرى التنسيق بين 11 شركة حصلت على أراض صناعية فى مناطق صناعية فى محافظة بنى سويف لتوصيل المرافق لها تحت مظلة الهيئة، وذلك لسهولة توصيل المرافق للأراضى الجديدة وعدم قيام كل شركة بالتوصيل بشكل منفرد.

 

وأضاف غازى، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة التنمية الصناعية تسعى لحل كل المشكلات التى تواجه المناطق الصناعية المختلفة، والمساهمة فى سرعة إنشاءات المشروعات الصناعية عبر الاسراع فى مواجهة العوائق التى تواجه المستثمرين الصناعيين، لافتا إلى أن قانون إدارة المناطق الصناعية سيظهر خلال 3 أشهر وسيحل جزء كبير من هذه المشكلات.

 

وأكد رئيس التنمية الصناعية أن رؤية الهيئة بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية الجديدة المزمع إنشاؤها ستتم بناء على أنشطة صناعية محددة تستهدفها الحكومة للتقليل من الواردات لتغطية الفجوة الاستيرادية لمنتجات بعينها من خلال تعميق التصنيع المحلي.

 

ولفت غازى إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تخطيط مدينة كوم أوشيم الصناعية المتكاملة المزمع إنشاؤها بنظام المناطق الإيكولوجية الخضراء فى محافظة الفيوم، والتى من المستهدف أن تقام بالاعتماد على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات فييها، كما ستشتمل على جامعة تكنولوجية ومنطقة خدمات لوجستية.


التنمية الصناعية

الاراضى الصناعية

المناطق الصناعية الجديدة

المصانع الجديدة

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