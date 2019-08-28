التمثيل التجارى المصرى بتونس: 227 مليون دولار صادرات مصر لتونس خلال النصف الأول من 2019

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قال علاء حسين الوزير المفوض رئيس مكتب التمثيل التجارى المصري بتونس بإن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تونس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 227 مليون دولار، أي بزيادة قدرها حوالي 5 .4 % بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.

وأضاف حسين - لموفدة وكالة أنباء الشرق الوسط إلى تونس - إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو الماضي بلغ حوالي 265 مليون دولار، منها 227 مليون دولار صادرات مصرية وحوالي 37 مليون دولار واردات من تونس، مسجلا فائضا في الميزان التجاري يصل إلى 190 مليون دولار لصالح مصر خلال تلك الفترة من عام 2019.

ولفت حسين إلى أن حجم التبادل التجاري مازال أقل من المستوى المستهدف والبالغ 600 مليون دولار، والذي اتفق الجانبان الوصول إليه خلال الدورة السادسة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية التي عقدت عام 2017 بالقاهرة.

وأشار إلى أن الزيوت والمنتجات البترولية تحتل الحصة الأكبر في الصادرات المصرية إلى تونس حيث سجلت حوالي 120 مليون دولار، يليها القطن والأقمشة القطنية، ثم يأتي المحضرات الغذائية المتنوعة والصابون ومحضرات الغسيل والبلاستيك والخضراوات الطازجة والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والزجاج.

أما فيما يتعلق بالواردات المصرية من تونس، فتحتل المنتجات الكيماوية غير العضوية الحصة الأكبر منها حيث بلغت نسبتها 62 % من إجمالي الواردات بواقع نحو 5ر23 مليون دولار، يليها الحديد والصلب والورق ومنتجات الخزف.

ونوه حسين إلى أنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة عقد الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية في تونس، الا انه لم يتم بعد تحديد الموعد.