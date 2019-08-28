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التمثيل التجارى: ارتفاع التبادل التجارى بين مصر واليابان 30% ليسجل 1.2 مليار دولار

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:44 م
التمثيل التجارى: ارتفاع التبادل التجارى بين مصر واليابان 30% ليسجل 1.2 مليار دولار صادرات - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2018 ليصل الى نحو 1.265 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، بزيادة نسبتها نحو 30.5%، وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق اليابانى خلال عام 2018 بنسبة 105% لتصل إلى نحو 271 مليون دولار مقارنة بنحو 132 مليون دولار خلال عام 2017 .

وكشف تقرير أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في طوكيو، أن  من أبرز ما تضمنه التقرير الإشارة إلى أهم الصادرات المصرية إلى اليابان: الغاز الطبيعى المسال، المنتجات البترولية، الملابس الجاهزة، السجاد وأغطية الأرضيات، النباتات الطبية والعطرية، القطـن، السيراميـك، الخضروات المجففـة خاصة البصـل، منتجـات الصناعات الغذائيـة لا سيما المربى، الفراولة المجمدة، البطاطس المجهزة، القهوة سريعة التحضير.

بينما ضمت أهم الواردات المصرية من اليابان: السيارات والجرارات، المراجل والآلات، الأجهزة الكهربائية، مصنوعات من حديد وصلب، أدوات ومعدات التصوير السينمائى والفوتوغرافى، البلاستيك ومصنوعاته، الحديد والصلب، الكيماويات العضوية، بالإضافة إلى أسماك الماكريل.

ومن جهة أخرى، اشارت بيانات وزارة الاستثمار أن حجم الاستثمارات اليابانية المشتركة في مصر حاليا قد بلغ نحو 880 مليون دولار إلى جانب وجود 106 شركات يابانية في مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 162 مليون دولار خلال العام المالي 2017 - 2018 مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016 – 2017، بزيادة نسبتها 74.3%.

ومن أبرز المجالات الذي جذبت اهتمام الشركات والمصانع اليابانية للاستثمار فيها الصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، وصناعة السيارات والصناعات المغذية، والصناعات الدوائية، وصناعة المستلزمات الطبية، والمشروعات الزراعية، وقطاع الإنشاءات، والخدمات البترولية كالحفر والاستكشاف، والتأمين والاستثمارات فى الأوراق المالية .

كما شمل التعاون المصري الياباني تمويل مشروع مطار برج العرب، وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، فضلا عن رفع كفاءة 3 شركات لإنتاج وتوزيع الكهرباء فى مصر، فضلا عن منح يابانية موجهة لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشري بمصر.

جدير بالذكر أنه قد تم انعقاد منتدى الأعمال المصرى - اليابانى أمس على هامش فعاليات القمة بحضور وزيرا الاستثمار والصناعة، لالقاء مزيد من الضوء على مختلف أركان العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القوية بين مصر اليابان، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن التعاون المشترك على صعيد تنمية القارة الإفريقية.

 

 


صادرات مصر لليابان

صادرات مصر

اليابان

التبادل التجارى

التجارة الخارجية

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