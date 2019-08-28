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التعليم: نقل المتغيبين عن امتحان الصفين الثانى والثالث الابتدائى للصف الأعلى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:48 م
التعليم: نقل المتغيبين عن امتحان الصفين الثانى والثالث الابتدائى للصف الأعلى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم تفاصيل القرار الوزارى الخاص بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسى على الصفوف من الثانى الابتدائى حتى السادس الابتدائى.
 
 وأكدت الوزارة أن قرار التقويم الشامل عدم جواز عقد دور ثان بالصفين الثانى والثالث الابتدائى للتلاميذ الذين لم يحققوا المستوى المطلوب فى الدور الأول في جميع المواد وينقلون للصف الأعلى.
 
وشددت الوزارة على أن الأطفال الذين لم يحققوا نسبة النجاح ينقلون للصف الأعلى، ويتعين على المديريات التعليمية الالتزام بتطبيق القرار الوزارى المذكور وترتيب أثاره على الطلاب المتغيبين المقيدين بالصفين الثانى والثالث الابتدائي وانتقالهم للصف الأعلى وفقا للضوابط.
 

التربية والتعليم

التقويم الشامل

الصفين الأول والثانى الابتدائى

اخبار التعليم

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