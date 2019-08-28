التعليم تعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان بنسبة نجاح 92%

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثانى" للعام الدراسى 2018/2019.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق فى أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالب/طالبة، منهم 39841 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالب/ طالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالب/طالبة، بنسبة نجاح 92.6%.

وأعلنت الوزارة عن أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب المتضررين من نتائجهم بدءا من غد الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 ولمدة أسبوعين.