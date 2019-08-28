"التجارة الكويتية": 6ر23 مليون دينار دعم المواد التموينية والإنشائية يوليو الماضى

وكالات

قالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة، إن إجمالى قیمة الدعم الذي قدمته للسلع والمواد التموینیة والانشائیة المدعومة بمختلف أصنافھا بلغ 6ر23 ملیون دینار كویتي نحو 78 ملیون دولار أمریكي في شھر یولیو الماضى.

ووفقا لما نشرته وكالة انباء الكويت، أضافت وزارة التجارة في بیان صحفي الیوم الأربعاء، أن قیمة المبالغ الموجھة لدعم المواد الغذائیة التي تشمل المواد الأساسیة إضافة الى حلیب ومغذیات الأطفال بلغت 9ر17 ملیون دینار، نحو 59 ملیون دولار.

وأفادت أن مجمل قیمة دعم مواد الحلیب ومغذیات الأطفال بأنواعھا بلغ 453 ألف دینار نحو 5ر1 ملیون دولار مبینة أنھا أنفقت على 17 صنفا.

وذكرت أن قیمة دعم المواد الانشائیة بلغت 6ر5 ملیون دینار نحو 5ر18ملیون دولار، مبینة أن عدد المستفیدین من المواد التموینیة بلغ نحو 095ر2 ملیون مستفید موزعین على 233734 بطاقة تموینیة.