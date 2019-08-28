سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

التأمين الصحى الشامل: إجراء 3260 عملية جراحية بالمنظومة بينهم 1000 عملية كبرى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:54 م
التأمين الصحى الشامل: إجراء 3260 عملية جراحية بالمنظومة بينهم 1000 عملية كبرى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه تم إجراء 3260 عملية جراحية بالمنظومة منذ انطلاقها، حتى الآن مؤكدة أن هذه العمليات شملت ما يقرب من 1000 عملية جراحية كبرى فى مختلف التخصصات.
 
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن هذة الجراحات التى تمت جميعها بالمجان ولم يتحمل فيها المريض اى شئ وأضاف أن المرضى مخصص لهم 7 مستشفيات كبرى وضخمة بأعلى تجهيزات ممكنة لتوفير الرعاية الكاملة للمريض.
 
وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل أن العميات الكبرى شملت جراحات العيون وإصلاح الحول والمفاصل والقلب والقلب المفتوح والقساطر وإصلاح العيوب الخلقية وجراحات الأورام وغيرها من العمليات التى تحتاج إلى مهارات كبيرة.
 
 
وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الدولة تتحمل عن المريض كافة الأعباء المالية تماما ونقل مخاطر العلاج من جيوب المرضى إلى الدولة.

 


الصحة

التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى الشامل

العمليات الكبرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التأمين الصحى الشامل: تسجيل 390 الف مواطن بالمنظومة الجديدة ببورسعيد

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:35 م

مدير مشروع التأمين الصحى الجديد لليوم السابع: إجراء 3260 عملية جراحية بـ7 مستشفيات..أحمد السبكى: تسجيل 387 ألف مواطن بالوحدات.. و13 مركزا و3 مستشفيات بمعايير جودة عالمية.. وتوزيع 18ألف استمارة للحصول على الخدمة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:00 ص

"التأمين الصحى الشامل": لا صحة لتأجيل الانطلاق الرسمى للمنظومة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:46 م

الحكومة تحدد الفئات غير القادرة وضوابط إعفائها من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة