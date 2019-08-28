التأمين الصحى الشامل: إجراء 3260 عملية جراحية بالمنظومة بينهم 1000 عملية كبرى

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه تم إجراء 3260 عملية جراحية بالمنظومة منذ انطلاقها، حتى الآن مؤكدة أن هذه العمليات شملت ما يقرب من 1000 عملية جراحية كبرى فى مختلف التخصصات.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن هذة الجراحات التى تمت جميعها بالمجان ولم يتحمل فيها المريض اى شئ وأضاف أن المرضى مخصص لهم 7 مستشفيات كبرى وضخمة بأعلى تجهيزات ممكنة لتوفير الرعاية الكاملة للمريض.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل أن العميات الكبرى شملت جراحات العيون وإصلاح الحول والمفاصل والقلب والقلب المفتوح والقساطر وإصلاح العيوب الخلقية وجراحات الأورام وغيرها من العمليات التى تحتاج إلى مهارات كبيرة.

وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الدولة تتحمل عن المريض كافة الأعباء المالية تماما ونقل مخاطر العلاج من جيوب المرضى إلى الدولة.