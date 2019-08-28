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التأمينات:حصول أصحاب المعاشات على العلاوات الـ5 أثناء الخدمة ضمن الأجر المتغير

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:45 م
التأمينات:حصول أصحاب المعاشات على العلاوات الـ5 أثناء الخدمة ضمن الأجر المتغير سامي عبد الهادئ رئيس صندوق التأمين الاجتماعىّ بالهيئة العامة للتأمينات
كتب مدحت وهبة

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أكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعىّ بالهيئة العامة للتأمينات، إنه حساب العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، كانت تُحسب للعاملين أثناء وجودهم فى الخدمة ضمن الأجر المتغير بنسبة 100% وليست بنسبة 80%، وعند خروجهم على المعاش تم ضمها ضمن العناصر الأساسية  لحساب المعاش، مما يؤكد حصول أصحاب المعاشات على هذه العلاوات الخمسة .
 
وأضاف سامى عبد الهادى، فى تصرحيات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة حريصة على حقوق أصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم، ﻭيُصرف ما يقرب من 15 مليار جنبه شهريا لـ 9.6 مليون صاحب معاش ومستفيد من المعاش .
 
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أكدت أنه بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة، التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، تلاحظ للهيئة تداول بعض الآراء التى تجافى حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمى التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام، وتؤكد الهيئة وأن جميع ما يتم تداوله عارى تمامًا من الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأى العام وأصحاب المعاشات.
 
 

التامينات الاجتماعبة

سامى عبد الهادى

اصحاب المعاشات على العلاوات الخمسة

العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات

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