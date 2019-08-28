سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البيزو الأرجنتينى يهبط مجددا والبنك المركزى يبيع 262 مليون دولار

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:47 م
البيزو الأرجنتينى يهبط مجددا والبنك المركزى يبيع 262 مليون دولار صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هبطت عملة الأرجنتين (البيزو) 2.85 % إلى 57.95 مقابل الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء لكنها تعافت بعض الشيء من خسائر أكثر حدة منيت بها فى التعاملات المبكرة، مع قيام البنك المركزى ببيع 262 مليون دولار من احتياطياته فى خمسة تدخلات تهدف للسيطرة على هبوط البيزو.

وتزايدت المخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار منذ أن تعرض البيزو لضربة عنيفة بسبب الضبابية السياسية عقب الانتخابات التمهيدية التى جرت فى 11 أغسطس. وخسرت عملة الأرجنتين 21.78 % من قيمتها أمام الدولار الأمريكى منذ الثانى عشر من أغسطس.

وقال البنك المركزى فى بيان صحفى إنه سيقيد التمويل بالعملة المحلية لكبار المصدرين، وهى خطة تهدف لتعزيز البيزو بتشجيع الشركات على بيع الدولارات من أجل الحصول على حاجاتها من العملة المحلية لتمويل عملياتها.

وباع البنك المركزى أمس الثلاثاء 302 مليون دولار فى سوق الصرف الأجنبى، متجاوزا للمرة الأولى بندا بشأن المبيعات من الاحتياطى تم الاتفاق عليه فى إطار إتفاقية قرض بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتقيد الاتفاقية المبيعات اليومية للبنك المركزى الأرجنتينى من الاحتياطى عند 250 مليون دولار، وكان سعر الصرف حينها حوالى 51.5 بيزو للدولار.


البيزو

اخبار اقتصاد

الارجنتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة