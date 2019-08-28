البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

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أعلن البنك المركزى المصرى، عن سداد نحو 25 مليار دولار، ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.

وقال البنك المركزى، فى تقريره الشهرى الذى صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

وأوضح المركزى - فى تقريره - أنه تم خلال الربع الاول من العام الجارى (2019) سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار اقساط ديون مسددة 946.6 مليون دولار فوائد ديون.

وكان مصدر مسئول بالبنك المركزى، قد صرح لوكالة أنباء الشرق الاوسط فى وقت سابق، بأنه تم سداد نحو 36.7 مليار دولار ديونا منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وتوقع صندوق النقد الدولى، أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جنى ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وقال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر - فى تصريحات سابقه - إن مصر ملتزمة بسداد كافة الالتزامات والديون فى مواعيدها، مؤكدا عدم تخلف مصر عن سداد أية اقساط ديون او مستحقات عليها.