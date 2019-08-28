سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:02 م
البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين البنك المركزى المصرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن البنك المركزى المصرى، عن سداد نحو 25 مليار دولار، ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
 
وقال البنك المركزى، فى تقريره الشهرى الذى صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.
 
وأوضح المركزى - فى تقريره - أنه تم خلال الربع الاول من العام الجارى (2019) سداد مبلغ 3.04 مليار دولار بواقع 2.1 مليار دولار اقساط ديون مسددة 946.6 مليون دولار فوائد ديون.
 
وكان مصدر مسئول بالبنك المركزى، قد صرح لوكالة أنباء الشرق الاوسط فى وقت سابق، بأنه تم سداد نحو 36.7 مليار دولار ديونا منذ ثورة 30 يونيو 2013.
 
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جنى ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
 
وقال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر - فى تصريحات سابقه - إن مصر ملتزمة بسداد كافة الالتزامات والديون فى مواعيدها، مؤكدا عدم تخلف مصر عن سداد أية اقساط ديون او مستحقات عليها.
 

البنك المركزى

ديون خارجيه

المركزى المصرى

طارق عامر

محافظ البنك المركزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مكاسب قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة.. البرلمان: يساهم فى زيادة الاستثمارات ويؤكد على قوة الاقتصاد المصرى.. هالة أبو السعد: دليل على نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى.. ويروج للاستثمار فى السوق المصرى

السبت، 24 أغسطس 2019 12:00 ص

الوفد: قرار البنك المركزى بخفض الفائدة جاء فى توقيت مناسب

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:24 م

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:02 م

شعاع: 6 أسباب تدفع البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة