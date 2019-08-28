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على مستوى الشرق الأوسط..

البنك التجارى الدولى - مصر يتوج بجائزة الأفضل فى «المسؤولية المؤسسية»

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:49 م
البنك التجارى الدولى - مصر يتوج بجائزة الأفضل فى «المسؤولية المؤسسية»
كتب أحمد يعقوب

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حصل البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، على جائزة أفضل بنك فى مجال المسؤولية المؤسسية على مستوى الشرق الأوسط؛ وذلك تقديرا لجهوده المتميزة فى التنمية المستدامة والمسئولية المؤسسية بمصر، وهى الجائزة التي تقدمها «مجلة يورومونى العالمية» المتخصصة في تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية.

وصرح البنك التجارى الدولي - مصر، في بيان صادر عنه، إن فوزه بهذه الجائزة يعد تتويجاً لجهوده التي بذلها في التركيز على الاستثمار في دعم ورعاية مبادرات المسؤولية المؤسسية باعتبارها محورًا رئيسيًا بنموذج أعمال المؤسسات الناجحة، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي وتوفير الدعم ورفع الوعي بين جميع أفراد المجتمع.

وأضاف: « ترتبط استراتيجية البنك ارتباطا وثيقًا بالقيم الأساسية التي تخدم جميع الأطراف ذات العلاقة، وهم العملاء والمساهمين والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى موظفي البنك، حيث أظهر التقرير المقدم إلى مؤسسة يورومني التزام البنك بهذه القيم، بالإضافة إلى جهوده في ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين وتعزيز الشمول المالي والأثر الإيجابي لعمليات البنك على المجتمع والبيئة المحيطة، وتطوير مهارات فريق العمل، فضلًا عن الالتزام بقواعد السلوك المهني في الأعمال ».

وأكد أنه على صعيد المساواة بين الجنسين وتعزيز الشمول المالي، نعتز بإدراج البنك التجاري الدولي مصر بمؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) لعام 2019، ليكون بذلك أول مؤسسة عربية وإفريقية يتم إدراجها بهذا المؤشر من بين 230 مؤسسة.

كما أكد البنك حرصه على دمج مبادئ المساواة بين الجنسين وتعزيز الشمول المالي في جميع أنشطته وعملياته، ويشمل ذلك تقديم تدريب برامج القيادة المخصصة للسيدات، وتوفير القروض متناهية الصغر لتمكين سيدات الأعمال، والتأكيد علي تجهيز فروعه لاستقبال وخدمة العملاء ذوى الاحتياجات الخاصة، وتركيب ماكينات الصراف الآلى الناطقة وتدريب الموظفين وممثلي خدمة العملاء على تقديم أفضل خدمة لهم.

وأضاف أنه على الرغم من التوسعات الكبيرة التي قام بها، يعتز البنك التجارى الدولي مصر بالجهود التي يبذلها منذ عام 2014 والتي تهدف إلى تقليص بصمته الكربونية عبر الالتزام بأعلى معايير الاستدامة البيئية وتوظيف موارده في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه مع خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وإدارة المخلفات.

وأشار إلى دور مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر وجهودها لخدمة الأطفال الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك بمساعدة موظفي البنك الذين يتطوعون بانتظام لصالح المرضى من جميع الشرائح. 

ولفت إلى أنه من المبادرات الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر دعم الجمعية المصرية لمتحدي الإعاقة والتوحد، التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي وحاضنة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية  "AUC Venture Lab Fintech Accelerator".

وأكد البنك في الختام على أن النزاهة هي الركيزة الأساسية لثقافة CIB، حيث نتبنى أفضل الممارسات والأطر وسياسات الإبلاغ عن المخالفات للتأكيد على سمعة البنك باعتباره المؤسسة الرائدة على جميع المستويات.


التنمية المستدامة

البنك التجاري الدولى

الشرق الأوسط

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