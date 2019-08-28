البرازيل ترحب بالمساعدات لإخماد حرائق الأمازون مشترطة تحديد سبل استخدامها

رويترز

قالت الحكومة البرازيلية أمس الثلاثاء إنها ترحب بكل المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمكافحة حرائق غابات الأمازون شريطة أن تقرر كيف تستخدمها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ريجو باروس للصحفيين "السيادة البرازيلية غير قابلة للتفاوض" مضيفا أن بلاده لا ترفض الحوار مع فرنسا.

وكان الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو قال فى وقت سابق إنه يريد من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن يسحب "إهاناته" التى وجهها له قبل أن يدرس قبول 20 مليون دولار مساعدات عرضتها دول مجموعة السبع.

وجاءت تصريحات المتحدث الرئاسى بعدما أبلغ حكام ولايات منطقة الأمازون الرئيس بأنهم فى حاجة للأموال للمساعدة فى مكافحة الحرائق القياسية التى تستعر فى أكبر غابات استوائية مطيرة بالعالم.