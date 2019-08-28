الاستثمار : مراكز خدمات المستثمرين تقدم 66 خدمة

كتب عبد الحليم سالم

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن مشاركة الشركات المصرية فى معرض إكسبو باليابان فرصة هامة للغاية لعرض المنتجات بجانب الترويج لمصر .

وأضافت فى كلمة لها اليوم إننا ما زلنا لم نحقق المستهدف من الاستثمارات اليابانية فى مصر فى ظل العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ونأمل فى زيادتها برغم أنها ارتفعت 7% العام الماضى، لافتة إلى أن اليابان تقوم بتعاون مثمر مع مصر فى العديد من المشروعات منها المتحف المصرى الكبير ومشروعات فى التعليم الاساسى والتعليم العالى ولا سيما المدارس اليابانية فى مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار العالمى واليابانى لمصر، وبالتالى هناك إصلاحات مالية واقتصادية كبيرة شهدتها مصر منها تقديم حوافز استثمارية كبيرة لجذب الاستثمار بجانب تعديلات اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار لمنح الحوافز بشكل أكبر لكل الشركات، وتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات عن الشركات.

وتطرقت الوزارة إلى ما تم من التوسع فى مراكز خدمات المستثمرين وتقديمها لـ66 خدمة متنوعة، والخريطة الاستثمارية التى تم تحديثها وتقديم كافة الخدمات فى المحافظات لرجال الأعمال.

كما وجهت الدعوة للشركات اليابانية للمشاركة فى مؤتمر افريقيا فى العاصمة الإدارية، لافتة إلى أن مصر تسعى من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى لجذب الاستثمار إلى القارة.